Ali Atay’ın eski eşi Ebru Cansız kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Ünlü oyuncu Ali Atay'ın eski eşi Ebru Cansız, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist dansçı olarak birçok eserde görev alan Ebru Cansız, 2008 yılında Ali Atay ile hayatını birleştirmiş ve 2013 senesinde yollarını ayırmıştır. Peki, Ali Atay'ın ilk eşi Ebru Cansız kimdir ve kaç yaşındadır?

Ali Atay'ın ilk eşi Ebru Cansız, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Bale Bölümü'nden mezun olan Cansız, 1992'de Royal Academy, 1999'da Amerika'da klasik bale ve modern dans alanında eğitim aldı.

2000 yılında katıldığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist dansçı olarak birçok eserde dans etti. Dansçılığının yanı sıra tiyatro oyuncuları ile beden farkındalığı ve dans drama üzerine çalışmalar yürüttü.

Semaver Kumpanya Tiyatrosu'nda 'Kuşlar' ve 'Semaver ve Kumpanya' adlı oyununun koreografilerini yaptı.

Sahnelenen diğer koreografileri ise sırasıyla Bağlaç / Conjaction (2008), Turbulance (2009), Sıradan / Unexceptional (2012), Anima / Deva hareket tiyatrosu (2013), Sarkaç / Pendulum (2014), Less / More - Az / Çok (2015) isimli eserleridir. Ebru Cansız, bağımsız olarak aldığı davet üzerine dansçı ve koreograf olarak 2008'de Fabbrica Europa (Floransa), 2009'da Kaay Fecc (Senegal), 2013'de 3 Biennale Danza (Venedik) Festivalleri'ne katıldı.

Cansız'ın Sıradan/ Unexceptional koreografisi 2016 yılında New York'ta Nimbus Dancework Company / Offline Performances kapsamında ve Your Move Dans Festivali'nde yeniden sergilendi. Aynı koreografisi 2017'nin Ocak ayında Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde Kar-ma-Şa adlı karma dans programında yer aldı.