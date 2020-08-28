Deren Talu'dan annesi Defne Samyeli'nin ilişkisini bitiren Serenay Sarıkaya resti! "O varsa ben yokum!"

28.08.2020 12:59

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya resti yle magazin gündeminde yerini aldı. Bikinili pozlarıyla 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile kıyaslanan Defne Samyeli'ye sosyal medyada övgü yağdı. Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı markanın reklam yüzü ise Serenay Sarıkaya'ydı. Marka bu yıl da farklı bir proje için Talu'ya teklif götürdü. Ancak Talu, annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi.