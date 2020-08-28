Deren Talu'dan annesi Defne Samyeli'nin ilişkisini bitiren Serenay Sarıkaya resti! "O varsa ben yokum!"

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; firma, Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi. Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri,annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemeyen Deren Talu'dan, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.