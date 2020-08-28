Deren Talu'dan annesi Defne Samyeli'nin ilişkisini bitiren Serenay Sarıkaya resti! "O varsa ben yokum!"
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya resti yle magazin gündeminde yerini aldı. Bikinili pozlarıyla 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile kıyaslanan Defne Samyeli'ye sosyal medyada övgü yağdı. Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı markanın reklam yüzü ise Serenay Sarıkaya'ydı. Marka bu yıl da farklı bir proje için Talu'ya teklif götürdü. Ancak Talu, annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; firma, Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi. Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri,annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemeyen Deren Talu'dan, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.
ANNESİ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Haberi aldıktan sonra zor günler geçiren Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu. Deren Talu'nun da projede yer almamasının nedeni olarak annesi gösterilmişti.
48 yaşındaki Defne Samyeli, bikinisi ile verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bikinili görüntülenmiş ve aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, bikinili pozuyla 'Serenay Sarıkaya'dan daha genç görünüyor' dedirtti.
Magazinci Seyhan Erdağ ise Defne Samyeli'nin fotoğrafına yaptığı 'Ters ışık kurbanı olmayan tek kadın' yorumu ile dikkat çekti.