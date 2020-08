Sibel Can'ın kızı mayolu yakalandı! Instagram'da incecik görünen Melisa Ural hesabını kapattı

28.08.2020 16:59

Sibel Can kızı Melisa Ural ve iki oğluyla birlikte tatile çıktı. Haftalık 50 bin TL'ye yat kiralayan 50 yaşındaki Sibel Can, Emir Sarıgül açıklaması ile dikkat çekmişti. Attığı her adımla adından söz ettiren usta sanatçı, bu kez kızıyla gündeme geldi. Sibel Can'ın kızı Melisa Ura, mayolu yakalanınca olanlar oldu. Kilolu bir çocukluk dönemi geçiren 26 yaşındaki Melisa'nın geçtiğimiz aylarda zayıfladığı iddia edilmişti. İddiaların kaynağı ise Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın Instagram paylaşımlarıydı... Ancak annesi ve kardeşleriyle çıktığı tatilde mayolu görüntülenen Ural, fotoğraflarının hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabını kapattı. Melisa Ural'ın Instagram hesabını kapatma nedeni ise sosyal medyada, 'Photoshop yapıyordu, gerçek ortaya çıkınca kapattı kesin' şeklinde yorumlandı.