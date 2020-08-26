Defne Samyeli ile Mustafa Sandal krizi büyüyor! Aşk iddiaları sonrasında ortaya çıkan fotoğraf dikkat çekmişti

26.08.2020 16:20

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın, "Beni Ağlatma" isimli kitabında kendisiyle ilgili yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Ünlü manken ve oyuncu Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca, Sandal hakkındaki şikayet dosyası yeninde savcılığa gönderildi. Uzlaşma sağlanmaması nedeniyle Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ünlü sanatçı Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde müzisyen Ufuk Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımda Mustafa ve Defne dikkat çekmişti.