Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç kitap okuduğu bikinili karesiyle sosyal medyayı salladı! Esra Bilgiç...

26.08.2020 16:21

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, son olarak Pakistan medyasına verdiği pozlarla olay yarattı. 27 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandırıyor. Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenen ve sonradan boşanan Esra Bilgiç sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçisiyle her adımında adından söz ettiriyor. Bilgiç'in sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaştığı bikinili fotoğrafı yarım milyon beğeni aldı.