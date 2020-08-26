Murat Boz Melis İşiten ile aşk iddialarına net yanıt verdi! "Hayatımın en ön saflarında..."

26.08.2020 16:53

Murat Boz, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile ilgili aşk iddialarına son noktayı koydu. Sosyal medyadan birbirlerinin fotoğraflarını beğenen Melis İşiten ile Murat Boz'un adı geçtiğimiz günlerde aşk iddialarına karışmış, Boz hakkında ise sosyal medyada, 'İntikam soğuk yenen bir yemektir Murat' şeklinde yorumlar yapılmıştı. Bunun nedeni ise Boz'un eski sevgilisi Aslı Enver'in bir dönem Uraz Kaygılaroğlu ile adının anılmasıydı... Ünlü şarkıcı, aşk iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. Bir çocuk annesi Melis İşiten ile sevgili olduğu iddia edilen Murat Boz'un kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.