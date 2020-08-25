Defne Samyeli ile Mustafa Sandal krizi büyüyor! Aşk iddiaları sonrasında ortaya çıkan fotoğraf dikkat çekmişti

Mustafa Sandal, kitabında yer alan aşk hayatı hakkında konuşunca ortalık bir anda karıştı. Röportajda adı geçen ünlülerden Defne Samyeli oldukça sert bir açıklama yaptı. Mustafa Sandal, röportajda Defne Samyeli için şunları demişti: "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı."