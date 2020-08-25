Defne Samyeli ile Mustafa Sandal krizi büyüyor! Aşk iddiaları sonrasında ortaya çıkan fotoğraf dikkat çekmişti
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın, "Beni Ağlatma" isimli kitabında kendisiyle ilgili yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Ünlü manken ve oyuncu Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca, Sandal hakkındaki şikayet dosyası yeninde savcılığa gönderildi. Geçtiğimiz günlerde müzisyen Ufuk Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımda Mustafa ve Defne dikkat çekmişti.
Ünlü şarkıcı Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede ünlü sanatçının "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.
SAMYELİ AVUKATI ARACILIĞIYLA UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİĞİNİ BİLDİRDİ"
Dosya kapsamında verilen uzlaştırma raporunda müşteki Defne Samyeli'ye uzlaştırma teklif formu ve davet mektubunun tebliğ edildiği aktarılarak "Müştekinin dosyada bulunan ve GSM sorgulaması sonucu erişilen tüm iletişim numaralarından ulaşılmaya çalışılmış ise de kendisine ulaşılamamıştır.
SANDAL'IN TELEFONUNA ULAŞILAMADIĞI İÇİN HÜKMEN UZLAŞMAYI REDDETTİ
Tebliğden itibaren 3 gün yasal süre içinde cevap verilmediğinden, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayılmaktadır. Ayrıca müşteki avukatı aracılığıyla uzlaşmayı kabul etmediğini bildirmiştir" denildi. Mustafa Sandal'ın telefonuna ulaşılmadığı da raporda aktarılarak, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayıldığı belirtildi. Uzlaştırma bürosu, bunun üzerine dosyanın yeninden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.
Mustafa Sandal, kitabında yer alan aşk hayatı hakkında konuşunca ortalık bir anda karıştı. Röportajda adı geçen ünlülerden Defne Samyeli oldukça sert bir açıklama yaptı. Mustafa Sandal, röportajda Defne Samyeli için şunları demişti: "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı."