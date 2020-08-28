Defne Samyeli bikinili pozuyla 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'ya taş çıkardı! 'Ters ışık kurbanı olmayan tek kadın'

28.08.2020 10:07

Defne Samyeli bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Defne Samyeli, 2020 yaz ayının şüphesiz en çok konuşulan kadın ünlüleri arasında yer alıyor. Nedeni ise Cem Yılmaz ile biten aşkı ve ardından gelen Serdar Bilgili ile aşk dedikoduları... Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğraflarının ardından Defne Samyeli'den de çok konuşulacak paylaşımlar geldi. İşte kamuflaj bikinisi ile Serenay Sarıkaya'dan fit ve daha genç göründüğü iddia edilen Defne Samyeli'nin bikinili pozları...