Son günlerin en çok adından söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Özge Gürel. Gerek rol arkadaşı Can Yaman'la uyumu, gerekse kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla olan ilişkisiyle magazin gündemini süslüyor. 33 yaşındaki oyuncu yaz dizilerinin aranan isimlerinden biri. Sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Özge Gürel'in her paylaşımına ilgi büyük. Hal böyle olunca hakkında pek çok gerçek ortaya çıkıyor. Tıpkı bu estetiksiz halleri gibi. Anlaşılan o ki Özge Gürel de estetikten nasibini almış. Özge Gürel'in estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte Özge Gürel'in estetikle gelen değişimi.
Özge Gürel de estetikten nasibini almış! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla adından söz ettiren Özge Gürel meğer...
28.08.2020 09:46
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- Özge Gürel de estetikten nasibini almış! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla adından söz ettiren Özge Gürel meğer...
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