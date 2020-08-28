Defne Samyeli bikinili pozuyla 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'ya taş çıkardı! 'Ters ışık kurbanı olmayan tek kadın'
Defne Samyeli bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Defne Samyeli, 2020 yaz ayının şüphesiz en çok konuşulan kadın ünlüleri arasında yer alıyor. Nedeni ise Cem Yılmaz ile biten aşkı ve ardından gelen Serdar Bilgili ile aşk dedikoduları... Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğraflarının ardından Defne Samyeli'den de çok konuşulacak paylaşımlar geldi. Kamuflaj bikinisi ile Serenay Sarıkaya'dan fit ve daha genç göründüğü iddia edilen Defne Samyeli'nin bikinili pozları başta olmak üzere ünlülerin 2020 yaz ayına damga vuran görüntüleri...
48 yaşındaki Defne Samyeli, bikinisi ile verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bikinili görüntülenmiş ve aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, bikinili pozuyla 'Serenay Sarıkaya'dan daha genç görünüyor' dedirtti. Magazinci Seyhan Erdağ ise Defne Samyeli'nin fotoğrafına yaptığı 'Ters ışık kurbanı olmayan tek kadın' yorumu ile dikkat çekti.