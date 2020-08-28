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Defne Samyeli bikinili pozuyla 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'ya taş çıkardı! 'Ters ışık kurbanı olmayan tek kadın'

Defne Samyeli bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Defne Samyeli, 2020 yaz ayının şüphesiz en çok konuşulan kadın ünlüleri arasında yer alıyor. Nedeni ise Cem Yılmaz ile biten aşkı ve ardından gelen Serdar Bilgili ile aşk dedikoduları... Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğraflarının ardından Defne Samyeli'den de çok konuşulacak paylaşımlar geldi. Kamuflaj bikinisi ile Serenay Sarıkaya'dan fit ve daha genç göründüğü iddia edilen Defne Samyeli'nin bikinili pozları başta olmak üzere ünlülerin 2020 yaz ayına damga vuran görüntüleri...

28.08.2020 09:04 - Son Güncelleme: 28.08.2020 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





