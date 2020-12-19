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Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?
19.12.2020 14:08
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Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar ben Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim? 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Coşkun Sabah'dan konuya dair yeni bir açıklama geldi.


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