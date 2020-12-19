Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar ben Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim? 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Coşkun Sabah'dan konuya dair yeni bir açıklama geldi.

19.12.2020 10:31 - Son Güncelleme: 19.12.2020 10:32
Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?

Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türk Kızılay'ın iş birliğiyle Cizre'deki ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan ünlü isimlerden Coşkun Sabah, yardım taşıyan araçların yola çıkmasının ardından muhabirlerle sohbet etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?

SABAH'TAN 'HÜLYA' ÇIKIŞI
"Hülya Avşar askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yapan Sabah, konuya açıklık getirdi.

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?

Usta sanatçı, "Katıldığım bir programda soruldu bu soru. Herkesin bildiği bir konu zaten, ben de 'Evet, doğru' dedim. Ne deseydim olmuş olan bir şeye 'böyle bir şey olmadı' mı deseydim?" diyerek çıkışta bulundu.

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?

İşte Coşkun Sabah'ın açıklamalarından satır başları (Posta)

Hülya Avşar olayını gündeme getiren ben değilim. Ben konuktum. Müzikten konuştuk sonra 'Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattı' diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza. Hülya Avşar'ın beni Tanju Çolak'la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonra gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar.

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?

Önüme böyle bir haber gelince gerçeği inkar mi etseydim? Ben mi dedim sanki "Askerdeyken aldatıldım" diye. Benim önüme kondu bu. Ben de mağdurum. 32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim. Sosyal medyada beni linç ediyorlar, parçalıyorlar, bıktım artık. Yeter ya! Özellikle kadınlar "Koskoca Coşkun Sabah'a yakıştı mı?" diyor. Sırf bu haberi onayladım diye feministler ayaklandı, ortalığı yıkıyor. Bir eylem yapmadıkları kaldı. Ayıkla pirincin taşını! Resmen mağdur oldum.

DİĞER GALERİLER