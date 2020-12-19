Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?

Önüme böyle bir haber gelince gerçeği inkar mi etseydim? Ben mi dedim sanki "Askerdeyken aldatıldım" diye. Benim önüme kondu bu. Ben de mağdurum. 32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim. Sosyal medyada beni linç ediyorlar, parçalıyorlar, bıktım artık. Yeter ya! Özellikle kadınlar "Koskoca Coşkun Sabah'a yakıştı mı?" diyor. Sırf bu haberi onayladım diye feministler ayaklandı, ortalığı yıkıyor. Bir eylem yapmadıkları kaldı. Ayıkla pirincin taşını! Resmen mağdur oldum.