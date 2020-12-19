Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim?
Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar ben Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra sular durulmuyor: Olmamış mı deseydim? 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Coşkun Sabah'dan konuya dair yeni bir açıklama geldi.
İşte Coşkun Sabah'ın açıklamalarından satır başları (Posta)
Hülya Avşar olayını gündeme getiren ben değilim. Ben konuktum. Müzikten konuştuk sonra 'Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattı' diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza. Hülya Avşar'ın beni Tanju Çolak'la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonra gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar.
Önüme böyle bir haber gelince gerçeği inkar mi etseydim? Ben mi dedim sanki "Askerdeyken aldatıldım" diye. Benim önüme kondu bu. Ben de mağdurum. 32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim. Sosyal medyada beni linç ediyorlar, parçalıyorlar, bıktım artık. Yeter ya! Özellikle kadınlar "Koskoca Coşkun Sabah'a yakıştı mı?" diyor. Sırf bu haberi onayladım diye feministler ayaklandı, ortalığı yıkıyor. Bir eylem yapmadıkları kaldı. Ayıkla pirincin taşını! Resmen mağdur oldum.