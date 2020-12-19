Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaştığı üstsüz fotoğraflarıyla olay yaratan 36 yaşındaki güzel oyunu Berrak Tüzünataç bir süredir eski sevgilisi Birkan Sokullu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmemsi nedeniyle eleştiriliyor. Berrak Tüzünataç, önceki gün spor yaparken Bebek'te görüntülendi. Üstsüz fotoğraflarının devamının geleceğini söyleyen Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu konusuna da açıklık getirdi. İşte Berrak Tüzünataç'ın Birkan Sokullu açıklaması...

Ünlü oyuncular Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, üç yıllık aşklarını 2018'de noktaladı.

Ayrılığın ardından Sokullu, yine kendisi gibi oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sonrasında ise sosyetik Eda Gürkaynak ile aşk yaşadı.

Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz gün de Gürkaynak için "Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var" dedi. Birkan Sokullu'dan sonra Berk Suyabatmaz ve şimdilerde de Ali Yörenç ile aşk yaşayan güzel oyuncu ise geçmişte takılıp kaldı.

GEÇMİŞTE KALDI

Tüzünataç, 18 Temmuz 2017'de Sokullu ile Uzak Doğu tatilinde verdikleri bu pozu, Instagram'dan silmeye kıyamadı!

Tüzünataç, hayatlarındaki insanları hiç umursamadan Birkan Sokullu ile 2017'de çekilmiş fotoğrafını Instagram'da silmeme inadını sürdürüyor. Ünlü oyuncunun Sokullu ısrarı ise "Kendisi ve Sokullu'nun hayatındaki insanlara da saygısızlık yapıyor" dedirtti



HAYATINDA BAŞKASI VAR

Ünlü oyuncu, yaz sonundan beri de Ali Yörenç ile aşk yaşıyor.



ONUN KALBİ EDA'DA

Yakışıklı oyuncunun Instagram'ında ise 1 buçuk yıldır aşk yaşadığı Eda Gürkaynak ile bu karesi var.