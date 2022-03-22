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Ciciş kardeşler Esra Ersoy olayı nedir? Hacı Sabancı'ya çırılçıplak video yollayan Esra Ersoy 'Çocuğa Cinsel İstismar' suçundan tutuklandı

Ciciş kardeşler Esra Ersoy olayı nedir? Hacı Sabancı'ya çırılçıplak video yollayan Esra Ersoy 'Çocuğa Cinsel İstismar' suçundan tutuklandı
22.03.2022 16:37

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Son dakika haberi... Kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında tutuklama kararı bulunan Esra Ersoy İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Esra Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy yargılandığı "çocuğuna cinsel istismar" suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Ersoy İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Esra Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Esra Ersoy, adli kontrol kapsamda imza atmak için dün akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Polis Merkezi Amirliğine gelen Esra Ersoy, hakkında tutuklanma kararı nedeniyle gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Esra Ersoy İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kardeşi olan Ceyda Ersoy destek amaçlı adliyeye geldi. Çıkarıldığı mahkemede hakkında verilen ceza kararı yüzünde okunan Esra Ersoy 'konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı cezaevine gönderildi.

ÇIPLAK VİDEOSU İFŞA OLMUŞTU

Hatırlanacağı gibi geçtiğimizyıllarda magazin dünyasında Cicişler olarak bilinen Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy'un, Hacı Sabancı'ya gönderdiği iddia edilen çıplak videosu ifşa olmuştu. Defalarca Instagram'dan açıklama yapan Esra Ersoy psikolojisinin altüst olduğunu söyleyip hastaneye yatmıştı.

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