4 aylık hamile olan Merve Özbey sahnede hem coştu hem coşturdu! Derin bacak dekoltesi dikkat çekti...

4 aylık hamile olan Merve Özbey sahnede hem coştu hem coşturdu! İş inasanı Kenan Koçak ile 2020 yılında nikah masasına oturan Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Özbey, geçen haftalarda ise ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. 4 aylık hamile olan ünlü şarkıcı, karnı burnunda sahne aldı. Vücudunu saran siyah ve süper mini kırmızı elbiseleri ile sahneye çıkan ünlü şarkıcının büyüyen karnı dikkat çekti. Öte yandan sesi kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Özbey'in son haline övgü yağdı. İşte Merve Özbey'in sosyal medyayı sallayan karnı burnunda o pozları...