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Demet Şener spor yaparken amuda kalktı sosyal medya alev aldı

Demet Şener spor yaparken amuda kalktı sosyal medya alev aldı
22.03.2022 18:12 - Son Güncelleme: 22.03.2022 18:23

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Demet Şener spor yaparken sınırları zorladı! Şimdilerde lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Şener'in romantik paylaşımlarının yanı sıra spor salonundan yayınladığı video ve fotoğraflar da büyük ilgi görüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaşan eski manken, genç kızları kıskandıran fit haliyle övgüleri topladı. Ünlü ismin paylaşımını görenler "Kim der iki çocuk annesi" demeden edemedi. İşte Demet Şener'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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