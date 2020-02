Can Yaman'a Barbara d'Urso'dan şoke eden teklif! Hem Türkiye hem de İtalya bunu konuşuyor | Video 27.02.2020 12:12

Askerden dönen Can Yaman dünya turuna devam ediyor. Can Yaman, önceki akşam İtalya'da Canale 5'te yayınlanan bir programa konuk oldu... Yaman'ın katıldığı program, yüzde 24 ile reyting rekoru kırdı. Canlı yayını, tam 4 milyon kişinin izlediği açıklandı. Normal şartlarda ise Can Yaman'ın 100 İtalyan hayranı programa seyirci olarak katılacaktı. Ancak İtalya'daki koronavirüs tedbirleri nedeniyle son anda programa katılımcı alınmadı. Yaman'ı göremeyen kadınlar hüsrana uğradı. Daha önce katıldığı bir programda sunucuya verdiği cevapla skandala imza atan Can Yaman, bu kez karşı taraftan şaşırtan bir teklif aldı. Barbara d'Urso'nun Can Yaman'a teklifi gündeme bomba gibi düştü.

Davetli olarak İtalya'ya giden Can Yaman, önceki gün Canale 5 kanalına konuk oldu. Yüzde 24 ile reyting rekoru kıran canlı yayını, tam 4 milyon kişinin izlediği açıklandı. Normal şartlarda Can Yaman'ın 100 İtalyan hayranı programa seyirci olarak katılacaktı. Milano stüdyosundan canlı gerçekleştirilen program, koronavirus vakaları nedeniyle önlem için seyircisiz gerçekleştirildi. Ancak hayranları, Can Yaman'ı stüdyo dışında yalnız bırakmadılar.

Program sunucusu Barbara d'Urso'ya çikolata hediye eden Can Yaman, "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Çikolatayı çok severim. Evim çikolatayla dolu" dedi.

"BERABER YAŞAYABİLİRİZ"

Barbara d'Urso, "Benim evim de öyle. Bak ortak noktamız var. Beraber yaşayabiliriz" diye şaka yaptı. Programda İtalyanca konuşan ve temkinli davranan 30 yaşındaki yakışıklı oyuncu, sunucunun "Beraber yaşayabiliriz" esprisine, "Bunu düşünmem gerek" cevabını verdi.