Defne Samyeli şok üstüne şok yaşıyor! Samyeli'ye Cem Yılmaz'dan bir darbe daha 27.02.2020 14:51

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinden en çok yaralanan kişi Defne Samyeli oldu. Geçtiğimiz günlerde aldatıldığını kabul eden cümleler kulanana Defne Samyeli'ye, Cem'den bir darbe daha geldi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Samyeli, muhabirlerden Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkardığını öğrendi. Duydukları karşısında şoke olan Defne Samyeli ne diyeceğini bilemedi.

Defne Samyeli uzun süre aşk yaşadığı Cem Yılmaz'ın ayrıklarının hemen ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasının şokunu yaşamış Yılmaz'ın kendisini aldattığını söyleyerek magazin gündemine oturmuştu. Yaşanan sonra Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye karşı bir hamle daha geldi.

"BENİM HABERİM YOK"

Dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Samyeli muhabirin "Cem Bey sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?" sorusuyla afalladı. Bir an ne diyeceğini bilemeyen Samyeli, "Öyle mi benim haberim yok. Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.

CEM YILMAZ'IN ADINI DUYUNCA PANİK OLMUŞTU

Geçtiğimiz gün yine Nişantaşı'nda görüntülenen Defne Samyeli, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorular karşısında panik yaşamıştı. Aracıyla muhabirlerin yanından uzaklaşmak isteyen Samyeli, panik yapınca kameramanın ayağını ezmişti.