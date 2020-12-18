Haberler Video Magazin Videoları Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme! "Çık delikanlı gibi..."

Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme! "Çık delikanlı gibi..."

Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme!
18.12.2020 16:06
Ana Sayfa 00:30
Ece Erken estetik kurbanı mı...
Ana Sayfa 12:37
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:11
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs...
Ana Sayfa 00:33
Vakaların yüzde 100 arttığı...
Ana Sayfa 04:48
İkinci el araç piyasasında...
Ana Sayfa 02:33
Koronavirüs geçirenler aşı...
Ana Sayfa 00:42
Borsa İstanbul'da son durum!...
Ana Sayfa 01:28
Fuhuşzede! Sonu kötü bitti
Ana Sayfa 01:22
Meteoroloji’den İstanbul için...
Ana Sayfa 03:28
Ümit Özdağ yeni parti kuracak...
Ana Sayfa 00:34
"Zamana yayacaklar,...
Ana Sayfa 01:44
Penaltıyı kaçırdı

Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme! 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 2008 - 20015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un, eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilen yeni sevgilisi Burcu Çağrı, sosyal medya sayfasından yaptığı manidar bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.


Magazin Videoları