Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme! "Çık delikanlı gibi..."

Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme! 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 2008 - 20015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un, eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilen yeni sevgilisi Burcu Çağrı, sosyal medya sayfasından yaptığı manidar bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.