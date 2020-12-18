Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme! "Çık delikanlı gibi..."
Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme! 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 2008 - 20015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un, eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilen yeni sevgilisi Burcu Çağrı, sosyal medya sayfasından yaptığı manidar bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme! İki çocuğun annesi manken ve sunucu Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanan ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkinin duyulmasının ardından sosyal medyada Burcu Çağrı'nın Çağla Şıkel'e benzediğine dair çok sayıda yorum yapıldı.
Şarkıcı Emre Altuğ ve eski Türkiye güzellerinden Burcu Çağrı'nın uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Burcu Çağrı, önceki gün sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yaptı. Çağrı, Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemesi dikkat çekti.
"Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla."
"Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum. Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."