Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'a yeni sevgilisinden bomba gönderme! "Çık delikanlı gibi..."

"Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum. Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."