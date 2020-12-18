Ece Erken'in son hali 'estetik kurbanı mı oldu?' dedirtti! Yasak aşkıyla şoke eden Ece Erken tanınmaz hale geldi...

Ece Erken'in son hali 'estetik kurbanı mı oldu?' dedirtti! Yasak aşkıyla magazin gündeminde günlerce yer alan Ece Erken tanınmaz hale geldi. Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yaptığı dönemde Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşamaya başlayan Ece Erken, şu sıralar New York tatilinde. Instagram hesabından bir video paylaşan Ece Erken'in son hali ve yüzündeki değişim dikkat çekti.

Ece Erken'in son hali 'estetik kurbanı mı oldu?' dedirtti! Yasak aşkıyla magazin gündeminde günlerce yer alan Ece Erken tanınmaz hale geldi.Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yaptığı dönemde Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşamaya başlayan Ece Erken'in son hali ağızları açık bıraktı.

New York tatilinde olan Ece Erken geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaştı. Tatilden sık sık pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ece Erken'in yüzündeki değişim dikkat çekti.

ESTETİK KURBANI MI OLDU?

Ece Erken'in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği konuşulurken aldığı kilolarda dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Ece Erken, Benan Mahmutyacıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyacıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Evli bir erkekle birlikte olduğu için Söylemezsem Olmaz programı ile ilişkisi kesilen Ece Erken soluğu Bodrum'da almıştı.Sevgilisinin eşinin aracını parçalamış, sahte boşanma belgesi yayınlamış, 'Yanlışımdan döndüm' diyerek ilişkisini bitirmişti... Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, boşanma gerçekleştikten sonra sevgilisiyle barıştı.

CİCİ ANNE ECE!

Bodrum'da tatil yapan Ece Erken ve iş adamı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü Mavi Suite isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Bu kez yanlarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı da vardı.

Gazetecileri bir anda karşılarında görünce keyfi kaçan ikili, hızlı adımlarla iskelede kendilerini bekleyen bota bindi. Botun dümenine ünlü iş adamı geçti. İkilinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum günü olduğu için birlikte alışverişe çıktıkları öğrenildi.Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızına karşı ilgili halleri dikkat çekti.Cennet Koyu'nda objektiflere yakalanan ikilinin, neşeli ve samimi hali dikkatlerden kaçmadı.

Denizde sevgilisini öpücüklere boğan Ece Erken'in aşk dolu anları objektiflere böyle yansıdı.

Çıkan haberlerin ardından Ece Erken, "Unutmayın; hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir. Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir. Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık. Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll (sahte) hesaplara en azından bakarak, ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun." demişti.

Sosyal medyada yapılan yorumlar ise şu şekilde:

'Ekrandan herkese ahlak bekçiliği yapan Ece Erken'

'Ece Erken herkese namus bekçiliği yapıyordu'

'Kim namustan söz ediyorsa en namussuzu o dur.'