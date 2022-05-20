Haberler Magazin Videoları ''Buse Varol mu o?'' Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle şaşırttı! Gören Alişan'ın eşi zannetti

''Buse Varol mu o?'' Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle şaşırttı! Gören Alişan'ın eşi zannetti

''Buse Varol mu o?'' Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle şaşırttı! Gören Alişan'ın eşi zannetti
20.05.2022 11:57

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2006 yılında ilk bölümü yayınlanan ve 5 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Yaprak Dökümü, hem güçlü kadrosu hem de başarılı hikayesiyle yıllarca adından söz ettirdi. Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Neslihan Atagül, Güven Hokna, Deniz Çakır, Togal Karel gibi isimlerin yer aldığı dizinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli ise yıllar sonra gündeme geldi. Dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ceceli, son haliyle kendine hayran bıraktı. Büyüyüp genç kız olan Ceceli, güzelliğiyle büyülerken, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli son hali...

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