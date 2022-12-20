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Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'a ödediği nafaka için harekete geçti! "10 bin doları anne de ödesin"

Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'a ödediği nafaka için harekete geçti! "10 bin doları anne de ödesin"
20.12.2022 11:22

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Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'a ödediği nafaka için harekete geçti! İş iyice inada bindi. Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi gelmişti. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti. İşi inada bindiren Cem Yılmaz konuyu Yargıtay'a taşıdı. İstinafın verdiği karara itiraz eden Yılmaz, "10 bin doları anne de ödesin" dedi. İşte detaylar...

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