Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan bombası! Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak evlilik için...

Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranlara bir döndü bir döndü. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, önceki gün Etiler'de bir hastane çıkışında objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde Didem Soydan ile hakkında ayrılık iddiası çıkan, bu iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile yalanlayan ünlü oyuncu, evlilik açıklamasında bulundu.

17.03.2021 14:53 - Son Güncelleme: 17.03.2021 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





