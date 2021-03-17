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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan bombası! Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak evlilik için...

Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranlara bir döndü bir döndü. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, önceki gün Etiler'de bir hastane çıkışında objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde Didem Soydan ile hakkında ayrılık iddiası çıkan, bu iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile yalanlayan ünlü oyuncu, evlilik açıklamasında bulundu.

17.03.2021 14:53 - Son Güncelleme: 17.03.2021 14:53
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan bombası! Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak evlilik için...

Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Burak Deniz'in model Didem Soydan ile ilişkisi tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan bombası! Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak evlilik için...

Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen Burak Deniz, kontrol için geldiğini söyledi.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan bombası! Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak evlilik için...

"Set çok yoğun devam ediyor. Evden işe işten eve geliyorum" diyen Burak Deniz, habercilerin, "Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan bombası! Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak evlilik için...

Cadde'nin haberine göre yakışıklı oyuncu, "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" diye yanıt verdi.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan bombası! Kadir İnanır gerçeği şoke eden Burak evlilik için...

"SAÇMA SAPAN"

Didem Soydan'ın Alina Boz ile olduğu paylaşımları kıskandığı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Deniz, "Saçma sapan haberler konuşmaya gerek yok" diyerek sözlerini noktaladı.