Haberler Magazin Videoları Bülent Ersoy mezar videosu ortalığı sarstı! Mezarlıktaki endişeli sözleri gündem oldu: "Çok dar değil mi? E ben ne olacağım?"

Bülent Ersoy mezar videosu ortalığı sarstı! Mezarlıktaki endişeli sözleri gündem oldu: "Çok dar değil mi? E ben ne olacağım?"

Bülent Ersoy mezar videosu ortalığı sarstı! Mezarlıktaki endişeli sözleri gündem oldu: "Çok dar değil mi? E ben ne olacağım?"
24.05.2022 12:25

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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un mezar kazılırken sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Diva lakaplı Bülent Ersoy mezar yerine bakarak "Çok dar değil mi? E ben ne olacağım?" sorusunu sordu. Bülent Ersoy'un aldığı yanıt ise olay oldu, çok konuşuldu. İşte Bülent Ersoy’un mezarlıktaki çok konuşulan diyaloğu.

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Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç geçtiğimiz Ekim ayında vefat etmişti. Babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Bülent Ersoy'un mezarlıkta bulunduğu sırada yanındaki kişilerle olan diyaloğu sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.




2020 yılında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden 69 yaşındaki ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, 7 ay önce de babası Fikret Erkoç'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştı. Bülent Ersoy'un babasının mezarı başında söyledikleri aylar sonra gündem oldu.


Mezarlığın kazıldığı sırada mezar başında siyahlar içinde oturarak bekleyen Ersoy mezar yerini küçük buldu.


Bülent Ersoy'un "Çok dar değil mi?" sorusuna "Yok standart" yanıtını alması sonrası verdiği tepki olay oldu. Ersoy "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki?" dedi.


Ersoy'un yanında duran kişi ise "Sana daha büyük yapacağız" yanıtını verdi.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog defalarca kez paylaşıldı.

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