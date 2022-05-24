Haberler Magazin Videoları Cansel Çördük ifşa | Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük erotik videosu sosyal medyayı salladı! O görüntülere tepkiler çığ gibi yağdı…

Cansel Çördük ifşa | Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük erotik videosu sosyal medyayı salladı! O görüntülere tepkiler çığ gibi yağdı…

Cansel Çördük ifşa | Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük erotik videosu sosyal medyayı salladı! O görüntülere tepkiler çığ gibi yağdı…
24.05.2022 18:14 - Son Güncelleme: 24.05.2022 18:59

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cansel çördük ifşa | Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle bomba etkisi yarattı. FBG Goat isimli bir müzisyenle müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Çördük, kısa sürede gündem oldu. Skandal görüntülerin ardından kendisini tutamayan Eser West'in yaptığı gönderme de en az Cansel'in videosu kadar olay oldu. İşte Cansel Çördük'ün skandal görüntüleri ve Eser West'in olay olan göndermesi...

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