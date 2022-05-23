Solmaz Çiros twerk yaptı sosyal medya sallandı! Davulcu karşısında kalça dansıyla olay oldu

Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kalça danslarıyla programa damga vurmuştu. Programın sona ermesinin ardından bir güzellik merkezi açan fenomen gelin adayı, ekranlardan hemen uzaklaşmadı ve bir dönem Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Seda Sayan'ın klibinde de yer alan Solmaz, bir süre sonra kayıplara karıştı. Solmaz yıllar sonra tekrar gündeme geldi ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Oldukça kilo alan fenomen ismin, son paylaşımı olay oldu. Roman gecesi yapan Solmaz, hem kalça dansı hem de son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Solmaz'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...