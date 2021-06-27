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"Bu elbise spor pozlarını unutturur" Songül Karlı leopar desenli elbisesiyle mest etti!

27.06.2021 00:35 - Son Güncelleme: 27.06.2021 00:57
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, özellikle iç çamaşırsız spor pozlarıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Spor pozlarına gelen tepkilere "Görmek istediklerini görüyorlar" şeklinde karşılık veren Songül Karlı, yine iddialı bir paylaşımda bulundu. Leopar desenli mini elbisesiyle asansörde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı için "Asansörde bile rahat durmuyorsun", "Bu elbise spor pozlarını unutturur" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı…


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