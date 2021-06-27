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Şarkıcı Hatice’nin estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

Şarkıcı Hatice’nin estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!
27.06.2021 01:05 - Son Güncelleme: 27.06.2021 01:09
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Ünlü şarkıcı Hatice, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcının özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Şimdilerde kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile mutlu bir beraberlik sürdüren şarkıcının, özellikle müzik kariyerine başladığı yıllar merak konusu oldu. 42 yaşındaki şarkıcının, yıllar önceki halini ilk kez görenler tanımakta zorlandı. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen Hatice'nin değişimi olay oldu. İşte Hatice'nin yıllar estetiksiz hali…


Hatice'nin dudak uçuklatan değişimi! O fotoğrafları ortaya çıktı ilk kez görenler tanıyamadı eski hali çok konuşuldu

Hatice'nin dudak uçuklatan değişimi! O fotoğrafları ortaya çıktı ilk kez görenler tanıyamadı eski hali çok konuşuldu

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