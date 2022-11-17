''Boşanıyorlar'' Merve Boluğur Mert Aydın evliliğinden kötü haber! Merve Boluğur ilk kez konuştu: “Olmadı, hayat bu...”

2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve adını geniş kitlelere duyuran Boluğur, ardından Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda boy gösterdi.

Kariyer kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu, 2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017'de boşandı.

40 günlük evliliği biten Merve Boluğur ilk kez konuştu!

Boluğur, 2 Ekim'de ise DJ Mert Aydın ile dünyaevine girdi. Gelinliğiyle günlerce konuşulan Boluğur, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.

Her yerde el ele göz göze olan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 40 gün sürdü.

Bir süre önce evleri ayırdıkları konuşulan ikiliden Merve Boluğur'un önceki gün evini terk ederek baba evine taşındığı ileri sürüldü.

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın'ın hemen harekete geçtiği ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattığı iddia edildi.

Tüm bunlar yaşanırken Merve Boluğur, suskunluğunu bozdu ve konuya ilişkin ilk kez konuştu.

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Boluğur, "Olmadı, teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler..."

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ!

Ayrılık iddiaları doğrulamasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alan Merve Boluğur'un açıklamasının öncesinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarda dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, ayrılık iddialarını doğrulamadan önce siyah jartiyeri ile verdiği bir pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Daha sonra Instagram'ın hikaye kısmında gülerken çektiği bir fotoğrafı yayınlayan Boluğur, "İyiyim" mesajı verdi.

"BENİM KÜÇÜK KIZIM"

Ancak Boluğur'un Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraf ve o karenin altına düştüğü not kafa karıştırdı. Çocukluk yıllarına ait bir kare yayınlayan ünlü oyuncu, "Benim küçük kızım" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

Boluğur, son olarak ise bir yunusu öptüğü anlara ait kareyi "İnsanların kalbi o kadar kötü olmuş ki... En iyi dostlar" notuyla yayınladı.

"KOCALARIN KOCASI ASLAN KOCAM"

Boluğur, geçtiğimiz haftalarda eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında şu sözlerle kutlamıştı: "Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım. Kumral jelibonum şimdiden kutlayayım istedim çünkü̈ eşlik bunu gerektirir. Yüzün gülsün önemli. Hep böyle gülelim"

DETAYLAR AYRILIĞI ELE VERDİ!

Paylaşımlarda sık sık eşine yer veren Merve Boluğur'un aile fotoğrafını Aydın'ı keserek yayınlaması kafa karıştırdı. Evliliğindeki krizin ardından alyansını çıkartan Merve Boluğur'un paylaşımlarında sık sık parmaklarını göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna da manidar bir cevap vererek şunları yazdı: "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım"