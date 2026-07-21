Eğirdir'de cinayet: Gürültü kavgası ölümle bitti
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde komşular arasında çıkan gürültü kavgasında kan aktı. 20 yaşındaki N.Y. isimli şüpheli, gürültü nedeniyle tartıştığı komşuları piyanist Çilem Çağlar ile annesi Yüksel Uçar'ı bıçakladı. Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne Yüksel Uçar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan kızı Çilem Çağlar tedavisinin devamı için Isparta'ya sevk edildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam