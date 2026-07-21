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Antalya'da taksici ve motosikletlinin kavgası kamerada!

Antalya'da taksici ve motosikletlinin kavgası kamerada!

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan taksicinin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken 180 bin TL ceza kesildi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Olay, Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Yaşlı adam aldığı darbeyle yere düştü

Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine yumruk attığı ve bir yaşlı adamın aldığı darbe sonucu yere düştüğü görüldü.

Sürücüye ceza yağdı

Olayın ardından gözaltına alınan taksi şoförünün aynı ihlali daha önce de işlediği saptandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı 2 ay süreyle trafikten men edildi ve kendisine 180 bin TL idari para cezası kesildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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