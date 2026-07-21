Antalya'da taksici ve motosikletlinin kavgası kamerada!

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 23:36

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Olay, Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Yaşlı adam aldığı darbeyle yere düştü

Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine yumruk attığı ve bir yaşlı adamın aldığı darbe sonucu yere düştüğü görüldü.

Sürücüye ceza yağdı

Olayın ardından gözaltına alınan taksi şoförünün aynı ihlali daha önce de işlediği saptandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı 2 ay süreyle trafikten men edildi ve kendisine 180 bin TL idari para cezası kesildi.