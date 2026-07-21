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Esra Erol kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı
Esra Erol kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 13:53
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Ünlü sunucu Esra Erol, kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü sosyal medyada paylaştığı duygusal videoyla kutladı.
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