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Esra Erol kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı

Esra Erol kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı

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Ünlü sunucu Esra Erol, kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü sosyal medyada paylaştığı duygusal videoyla kutladı.

Esra Erol güzeller güzeli kardeşi Bihter Erolun doğum gününü kutladı: Sen olmasan biz ne yapardık
Esra Erol güzeller güzeli kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı: "Sen olmasan biz ne yapardık"
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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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