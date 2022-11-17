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Engin Altan Düzyatan yüzündeki değişimle çekti! Gören ‘estetik kurbanı’ dedi

Engin Altan Düzyatan yüzündeki değişimle çekti! Gören ‘estetik kurbanı’ dedi
17.11.2022 19:42 - Son Güncelleme: 17.11.2022 19:42

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Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Kurşun, Kızlar Yurdu ve daha nicesinde rol alan Engin Altan Düzyatan, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. İki çocuğunun annesi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise son haliyle çok konuşuldu. Engin Altan Düzyatan'ın yüzündeki değişim "Estetik mi, ışık kurbanı mı?" dedirtirken oyuncu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Kuşum Aydın ve İbrahim Tatlıses'e benzetildi. İşte Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medyada çok konuşulan son hali...

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