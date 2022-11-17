Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den kan donduran paylaşım! Çocukları babaları tarafından kaçırıldı iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Şimdilerde Ebru Şallı'yla evli olan Uğur Akkuş ile 2018 yılında boşanan Gonca Derin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla kan dondurdu. İki çocuk annesi Derin, kızının babaları Uğur Akkuş tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Kızı ile telefon görüşmesini de yayınlayan Gonca Derin'in paylaşımında Aden'in gözyaşları içinde annesinden yardım istediği görüldü. Derin kızına ulaşmazsa sabah Müge Anlı'nın programına çıkacağını söylerken Uğur Akkuş'un bu sırada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İşte o paylaşım...