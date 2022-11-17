Haberler Magazin Videoları Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den kan donduran paylaşım! Çocukları babaları tarafından kaçırıldı iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den kan donduran paylaşım! Çocukları babaları tarafından kaçırıldı iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den kan donduran paylaşım! Çocukları babaları tarafından kaçırıldı iddiası sosyal medyayı karıştırdı
17.11.2022 00:49 - Son Güncelleme: 17.11.2022 00:55

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:58
Gönül Dağı 77. bölüm 2....
Magazin 00:57
Sibel Can ile Hakan Ural'ın...
Magazin 01:58
Şeyma Subaşı Bali'den peş peşe...
Magazin 01:11
Çakıl Bebek artık kocaman bir...
Magazin 00:24
Ahu Tuğba'nın evinin önünden...
Magazin 00:07
Selin Ciğerci Survivor'dan...
Magazin 00:10
Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak...
Magazin 01:30
Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi...
Magazin 01:36
9 yıllık eşi bakın hangi...
Magazin 00:38
Büşra sana ne oldu böyle! Son...
Magazin 00:31
Perihan Savaş'tan eski eşine:...
Magazin 01:59
Seda Sayan’dan şaşırtan...

Şimdilerde Ebru Şallı'yla evli olan Uğur Akkuş ile 2018 yılında boşanan Gonca Derin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla kan dondurdu. İki çocuk annesi Derin, kızının babaları Uğur Akkuş tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Kızı ile telefon görüşmesini de yayınlayan Gonca Derin'in paylaşımında Aden'in gözyaşları içinde annesinden yardım istediği görüldü. Derin kızına ulaşmazsa sabah Müge Anlı'nın programına çıkacağını söylerken Uğur Akkuş'un bu sırada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İşte o paylaşım...

Magazin Videoları
SON DAKİKA