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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! Gün geçtikçe güzelleşiyor...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! Gün geçtikçe güzelleşiyor...
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Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Bülent Polat, Hülya Darcan, Furkan Palalı, gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci bu kez göğüs dekolteli pozuyla kendisine hayran bıraktırdı. Verdiği pozlarla akıl alan Selin Yeninci'ye 'bu kız her geçen gün daha çok güzelleşiyor', 'Bayılıyorum sana' gibi yorumlar yapıldı.

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