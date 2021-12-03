Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si derin göğüs dekoltesiyle göz aldı! Selin Yeninci her geçen gün güzelleşiyor
Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Bülent Polat, Hülya Darcan, Furkan Palalı, gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci bu kez göğüs dekolteli pozuyla kendisine hayran bıraktırdı. Verdiği pozlarla akıl alan Selin Yeninci'ye 'bu kız her geçen gün daha çok güzelleşiyor', 'Bayılıyorum sana' gibi yorumlar yapıldı.
03.12.2021 09:14
- Son Güncelleme: 03.12.2021 09:16
Güzel oyuncu sık sık makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor ve bir cesaret örneği sergiliyor. Makyajlı fotoğraflarını yayınladığında ise 'makyajsız halin daha güzel' yorumları yapılsa da Selin Yeninci her haliyle güzel.
İŞTE O POZLAR
Her haliyle güzel olan Selin Yeninci, Çağla Bolat'a yaptırdığı makyajı sonrası poz verdi.