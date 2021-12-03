Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si derin göğüs dekoltesiyle göz aldı! Selin Yeninci her geçen gün güzelleşiyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si derin göğüs dekoltesiyle göz aldı! Selin Yeninci her geçen gün güzelleşiyor

Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Bülent Polat, Hülya Darcan, Furkan Palalı, gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci bu kez göğüs dekolteli pozuyla kendisine hayran bıraktırdı. Verdiği pozlarla akıl alan Selin Yeninci'ye 'bu kız her geçen gün daha çok güzelleşiyor', 'Bayılıyorum sana' gibi yorumlar yapıldı.

03.12.2021 09:14 - Son Güncelleme: 03.12.2021 09:16
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si derin göğüs dekoltesiyle göz aldı! Selin Yeninci her geçen gün güzelleşiyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 33 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si derin göğüs dekoltesiyle göz aldı! Selin Yeninci her geçen gün güzelleşiyor

Güzel oyuncu sık sık makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor ve bir cesaret örneği sergiliyor. Makyajlı fotoğraflarını yayınladığında ise 'makyajsız halin daha güzel' yorumları yapılsa da Selin Yeninci her haliyle güzel.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si derin göğüs dekoltesiyle göz aldı! Selin Yeninci her geçen gün güzelleşiyor

Selin Yeninci önceki gün makyajlı ve göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si derin göğüs dekoltesiyle göz aldı! Selin Yeninci her geçen gün güzelleşiyor

İŞTE O POZLAR

Her haliyle güzel olan Selin Yeninci, Çağla Bolat'a yaptırdığı makyajı sonrası poz verdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si derin göğüs dekoltesiyle göz aldı! Selin Yeninci her geçen gün güzelleşiyor

Göğüs dekolteli bluzüyle göz kamaştıran Selin Yeninci'nin pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

SON DAKİKA