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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ayrılık açıklaması 'belki aramız düzelir diye...'

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ayrılık açıklaması 'belki aramız düzelir diye...'
02.12.2021 20:17
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Her ne kadar sık sık aşk yaşadıkları iddia edilse de Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmiyordu. Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı bir süre iddia olarak kalsa da aşıklar 2021 yılı başında yakayı Alaçatı'da ele verdi. Üzerinden çok geçmeden de aşklarını kabul ettiler. Geçtiğimzi yaz aylarında dudak dudağa pozları basına yansıyan ünlü çiftin Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk yaşıyorlarmış gibi davrandıkları da iddia edilmişti. Ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Çiftten bu iddilara bakın nasıl bir yanıt geldi.

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