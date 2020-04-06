Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın kalbi yorgun düştü! Sadri Alışık videosu ile...

İşte Kerem Alışık'ın babasına seslenişi: "Sevgili Sadri̇ babacığım.. istediğin hayır duamızı eksik etmedik hiç.Sen hep kalbimiz'de hep duamız'da oldun… Mesafenin ne önemi var.. mesafeler sadece dokunmaya engel sevmeye değil ki… Ama biliyorsun babalar farklıdır .. onlar dua gibidir görünmese de dokunur evladına..

İyi ki doğdun iyi ki varsın Sadri̇ Alışık .. Fakat söylemeden geçemeyeceğim; Annem ve sen gittiğinden beri öyle yorgun öyle puslu ve bulutlu bir hüznü taşıyor ki kalbim.. Bıraktığınız bütün mutlulukları harcadım artık yalnız bile değilim… #sadrialışık "