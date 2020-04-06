Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın kalbi yorgun düştü! Sadri Alışık videosu ile...
Kerem Alışık koronavirüs nedeniyle birçok vatandaş gibi kendisine çok dikkat ediyor. 59 yaşındaki Alışık, her sene olduğu gibi bu yıl da babasının yeni yaşını mezarında kutlamak istemesine rağmen koronavirüs nedeniyle töreni iptal etti. Salgın nedeniyle kabir başındaki buluşma iptal edilirken, Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu mesafelerin sevmeye engel olmadığını hatırlattı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fekeli karakteri ile milyonları ekrana kilitleyen usta oyuncu Kerem Alışık, babası Sadri Alışık ve annesi Çolpan İlhan ile babası Sadri Alışık'a hitaben yayınladığı videoda hem babasının hem de annesi Çolpan İlhan'ın vefatları sonrasında kalbinin yorgun, puslu, bulutlu ve hüzünlü olduğunu da ifade etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'sinden hüzünlendiren paylaşım...
İşte Kerem Alışık'ın babasına seslenişi: "Sevgili Sadri̇ babacığım.. istediğin hayır duamızı eksik etmedik hiç.Sen hep kalbimiz'de hep duamız'da oldun… Mesafenin ne önemi var.. mesafeler sadece dokunmaya engel sevmeye değil ki… Ama biliyorsun babalar farklıdır .. onlar dua gibidir görünmese de dokunur evladına..
İyi ki doğdun iyi ki varsın Sadri̇ Alışık .. Fakat söylemeden geçemeyeceğim; Annem ve sen gittiğinden beri öyle yorgun öyle puslu ve bulutlu bir hüznü taşıyor ki kalbim.. Bıraktığınız bütün mutlulukları harcadım artık yalnız bile değilim… #sadrialışık "