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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın kalbi yorgun düştü! Sadri Alışık videosu ile...

Kerem Alışık koronavirüs nedeniyle birçok vatandaş gibi kendisine çok dikkat ediyor. 59 yaşındaki Alışık, her sene olduğu gibi bu yıl da babasının yeni yaşını mezarında kutlamak istemesine rağmen koronavirüs nedeniyle töreni iptal etti. Salgın nedeniyle kabir başındaki buluşma iptal edilirken, Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu mesafelerin sevmeye engel olmadığını hatırlattı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fekeli karakteri ile milyonları ekrana kilitleyen usta oyuncu Kerem Alışık, babası Sadri Alışık ve annesi Çolpan İlhan ile babası Sadri Alışık'a hitaben yayınladığı videoda hem babasının hem de annesi Çolpan İlhan'ın vefatları sonrasında kalbinin yorgun, puslu, bulutlu ve hüzünlü olduğunu da ifade etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'sinden hüzünlendiren paylaşım...

06.04.2020 13:59 - Son Güncelleme: 06.04.2020 14:20
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın kalbi yorgun düştü! Video paylaşan oyuncu...

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fekeli karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın oğlu Kerem Alışık, Instagram paylaşımıyla hüzünlendirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın kalbi yorgun düştü! Video paylaşan oyuncu...

Birçok ünlü isim gibi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarıyla yoluna devam eden, Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık da koronavirüsten korunmak için büyük dikkat sarf ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın kalbi yorgun düştü! Video paylaşan oyuncu...

Babası Sadri Alışık'ı doğum yıldönümünde mezarı başına gidemeyen Kerem Alışık, anma töreninin yapılamamasının üzüntüsü içinde. Salgın nedeniyle kabir başındaki buluşma iptal edilirken, instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu mesafelerin sevmeye engel olmadığını hatırlattı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın kalbi yorgun düştü! Video paylaşan oyuncu...

5 Nisan 1925'te dünyaya gelen Türk sinemasının usta aktörü Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Babasına hitaben mesaj yayınlayan Kerem Alışık, hem babasının hem de annesinin vefatları sonrasında kalbinin yorgun, puslu, bulutlu ve hüzünlü olduğunu da ifade etti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın kalbi yorgun düştü! Video paylaşan oyuncu...

İşte Kerem Alışık'ın babasına seslenişi: "Sevgili Sadri̇ babacığım.. istediğin hayır duamızı eksik etmedik hiç.Sen hep kalbimiz'de hep duamız'da oldun… Mesafenin ne önemi var.. mesafeler sadece dokunmaya engel sevmeye değil ki… Ama biliyorsun babalar farklıdır .. onlar dua gibidir görünmese de dokunur evladına..

İyi ki doğdun iyi ki varsın Sadri̇ Alışık .. Fakat söylemeden geçemeyeceğim; Annem ve sen gittiğinden beri öyle yorgun öyle puslu ve bulutlu bir hüznü taşıyor ki kalbim.. Bıraktığınız bütün mutlulukları harcadım artık yalnız bile değilim… #sadrialışık "

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