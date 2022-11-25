Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı: ''Ölüm enerjisi hissediyorum''

Ihlamurlar Altında, Servet Avcısı, Eyvah Kızım Büyüdü ve daha birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 15 Ekim'de akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sevgilisinin acı haberiyle sarsılan Buğra Bahadırlı, konuk olduğu bir programda ünlü oyuncunun vefatından bu yana dalgalı bir ruh halinde olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahadırlı, kanser tanısının konulmadan kısa bir süre önce Kalkavan ile yaptığı konuşmayı da izleyicilerle paylaştı. İşte Billur Kalkavan'ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın o açıklamaları...