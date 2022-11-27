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Hadise sarılar içinde paylaştı! Tektaşı dikkat çekti…

Hadise sarılar içinde paylaştı! Tektaşı dikkat çekti…
27.11.2022 17:22 - Son Güncelleme: 27.11.2022 17:23

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Zarrab ile Hadise'nin mesajlarını ifşalayacağını duyurmuştu. Önceki gün mesajları ifşalamaya başlayan Söylemezsem Olmaz ekibinin haberleri günlerdir magazin sayfalarını süslerken Hadise'den tektaşlı paylaşım geldi.

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