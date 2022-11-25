Haberler Magazin Videoları Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit son haliyle şaşırttı!

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit son haliyle şaşırttı!

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit son haliyle şaşırttı!
25.11.2022 21:21 - Son Güncelleme: 25.11.2022 21:21

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:22
Halil Sezai’ye ikinci hapis...
Magazin 01:26
Hande'den kaçamak cevaplar
Magazin 00:28
Zeynep Bastık Katar’daki 2022...
Magazin 00:39
Hülya Avşar'dan olay açıklama
Magazin 02:20
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın...
Magazin 00:56
Armağan Çağlayan'dan üzen...
Magazin 00:14
Yoğun bakımda tedavi gören...
Magazin 00:41
Sergen Deveci, Ceyhun...
Magazin 00:09
Defne Samyeli ‘Kasım’da deniz’...
Magazin 00:23
Aylin Coşkun'dan, Günseli...
Magazin 00:06
Fahriye Evcen’in zor anları!...
Magazin 00:58
Hayranları şokta! Ünlü...

Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de kilo problemiydi. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit'in son halini görenlerse gözlerine inanamadı. İşte son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA