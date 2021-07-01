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Bikinili Özge Yağız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili Özge Yağız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
01.07.2021 11:05 - Son Güncelleme: 01.07.2021 11:06
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Gerek oyunculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız şu sıralar Bodrum tatilinde. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızın, abla-kardeş gibi görüntüsüne sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte Özge Yağız ve annesi.


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