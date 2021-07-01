Özge Yağız'ın bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı annesi Özge'yi de gölgede bıraktı! Sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Özge...
Gerek oyunculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız şu sıralar Bodrum tatilinde. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızın, abla-kardeş gibi görüntüsüne sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin anneleri.
Bir dönem "Yemin" adlı dizide birlikte rol alan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin dizi aşkı gerçek olmuş, ikili hayranlarını sevindirmişti. Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden çift, aşklarını gözler önüne sermekten çekinmiyor. Her anlarını hayranlarıyla paylaşan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin ilişkisinin evliliğe doğru gittiği konuşuluyor.