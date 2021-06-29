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N'oldu adam mı oldun! Survivor Semih Öztürk'ten çarşı pazarı karıştıran Serkay Tütüncü sözleri

N'oldu adam mı oldun! Survivor Semih Öztürk'ten çarşı pazarı karıştıran Serkay Tütüncü sözleri
29.06.2021 17:05 - Son Güncelleme: 29.06.2021 17:05
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Survivor'da final vakti geldi çattı ama kavgalar bir türlü bitmek bilmiyor. Yarışma boyunca verdikleri mücadeleler sırasında girdikleri polemiklerle bilinen yarışmacılar bu kez yarışma dışında da kavga etmeye başladı. Son olarak Masumiyet adlı dizide rol alan Serkay Tütüncü, şöhrete kavuştuğu Survivor hakkında olumsuz ifadeler kullanmıştı. Serkay Tütüncü'nün bu sözleri cevapsız kalmadı. Cevap Survivor Panaroma yorumlarından biri olan Semih Öztürk'ten geldi. İşte Semih Öztürk'ün çarşı pazarı karıştıran o sözleri.


Survivor'da canlı yayında çarşı pazar karıştı 'N'oldu adam mı oldun!' İki yarışmacı birbirine geldi ağzına geleni söyledi... Survivor 2021'in şampiyonunun belli olmasına saatler kala savaş çıktı. İsmail Balaban ve Yiğit Alp Poyraz'ın finale kaldığı Survivor cephesinde, eski yarışmacılar arasında polemiklerin ardı arkası kesilmiyor. Survivor'dan çıktıktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Serkay Tütüncü'nün Survivor hakkında kullandığı ifadelere yanıt Semih Öztürk'ten geldi.

2016 yılında Survivor'a katılan Serkay Tütüncü, beş ay boyunca yarışmada kalmış ve Avatar lakaplı Atakan Arslan ile finalde boy göstermişti.

Son olarak 'Masumiyet' dizisinde başrol oynayan Serkay Tütüncü Survivor ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla; o günleri unutmak istediğini göstermişti.

Genç oyuncu, 'Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?' sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" şeklinde yanıt verdi.

Ardından Tütüncü, 'Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?' sorusunu ise "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'a katılıp katılmayacağı yönünde kendisine gelen soruya "Survivor ile ilişiğim tamamen bitti, elendikten sonra bir kere bile izlemedim." cevabını veren Serkay Tütüncü'ye yanıt, yarışmada da problem yaşadığı Semih Öztürk'ten geldi.

Survivor 2016 yarışmacısı Semih Öztürk, "Ne oldu Serkay, seni Survivor öncesinde tanıyan kimse yoktu; adam mı oldun?" ifadelerini kullandı.

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