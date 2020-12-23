Haberler Video Magazin Videoları Berk Oktay’ın ifşa davasında flaş gelişme! Berk Oktay'ın uygunsuz görüntüleri ile ilgili eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na istenen ceza belli oldu

Berk Oktay’ın ifşa davasında flaş gelişme! Berk Oktay'ın uygunsuz görüntüleri ile ilgili eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na istenen ceza belli oldu

Berk Oktay’ın ifşa davasında flaş gelişme! Berk Oktay'ın uygunsuz görüntüleri ile ilgili eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na istenen ceza belli oldu
23.12.2020 00:46
Ana Sayfa 07:27
Komşusunda görüp 6 poşetle...
Ana Sayfa 01:34
Bu fotoğrafları gördün mü AİHM
Ana Sayfa 03:54
İşte korona ilacının önemi
Ana Sayfa 01:38
Yıldırım Besta 17 operasyonu...
Ana Sayfa 02:22
Mezar ustasının kendine has...
Ana Sayfa 03:41
CHP çöküşü durdurmak için...
Ana Sayfa 01:04
Ankara beyaza büründü!
Ana Sayfa 01:22
Yaptırımları veto etti
Ana Sayfa 03:59
Kuzey Marmara Otoyolu'nda...
Ana Sayfa 01:31
O illere buzlanma ve don...
Ana Sayfa 11:00
Kuruluş Osman'da çok konuşulan...
Ana Sayfa 01:32
Faşist kime denir?

Berk Oktay'ın ifşa davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini ifşa eden eski eşi Merve Şarapçıoğlu "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Alınan karar sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Berk Oktay, "Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu." dedi.


Sanık Merve Şarapçıoğlu'nun, eski eşi oyuncu Berk Oktay'a ait müstehcen fotoğraf ve video görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Merve Şarapçıoğlu, müşteki Berk Oktay ve tarafların avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasını celse arasında verdiği belirtilerek, müşteki Berk Oktay'a söz verildi. Oktay, şikayetinin devam ettiğini, sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

Sanık Merve Şarapçıoğlu ise böyle bir suçu işlemediğini, üzerine atılı suçu kabul etmediğini, mağdur olduğunu, dosyadaki delil durumuna göre masum olduğunu iddia etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Şarapçıoğlu, beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Merve Şarapçıoğlu'nu zincirleme şekilde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini savunarak, "Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey yapmasın. Benim alnım ak başım diktir." dedi.

Magazin Videoları