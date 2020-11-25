

Tanık ifadesinin devamında hesabın daha sonradan kapatıldığını söyleyerek, şu şekilde konuştu:

''Kullanıma bir daha açılmadı diye biliyorum. Merve Hanım'a hesabın kapatıldığını söyledim. Bu esnada Berk Bey benim telefonumdan aradı. Merve Hanım bana sus işareti yaparak benim telefonumu alıp Berk Bey ile konuştu. Benim lavaboda olduğumu o nedenle telefonu kendisinin açtığını söyledi. Ama ben o sırada Merve Hanım'ın yanındaydım. Daha sonra Merve Hanım, 'Berk sorarsa fotoğraf çektik dersin' dedi.''