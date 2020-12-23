Naz Mila iç çamaşırlı videosunu paylaştı! Vücudunu ifşa eden gelin adayının cesur videosuna tepki yağdı

Naz Mila iç çamaşırlı videosunu paylaştı! Kalça estetiğini de sansürsüz paylaşmıştı... Naz Mila'nın cesur pozuna tepki yağdı. Sosyal medyada Quarantine Pillow Challenge olarak başlatılan yastık ve kemerle yapılan akıma katılan ünlü isimler arasında yer alan ve paylaşımıyla tepki çeken Naz Mila yine ahlaksızlığın dibine vurdu. Bir parfümün reklamını yapan Naz Mila dantelli iç çamaşırlı videosu ile kendine "Annesin sen bir de. Çok yazık" dedirtti. Rezaleti ile dikkat çeken ve yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila kimdir? Kalça estetiğini de sansürsüz paylaşmış ve yine tepki çekmişti.

Gelin adayı Naz Mila kimdir? Kalça estetiğini de sansürsüz paylaşmıştı...Naz Mila'nın cesur pozuna tepki yağdı.Sosyal medyada Quarantine Pillow Challenge olarak başlatılan yastık ve kemerle yapılan akıma katılan ünlü isimler arasında yer alan ve paylaşımıyla tepki çeken Naz Mila yine ahlaksızlığın dibine vurdu. Bir parfümün reklamını yapan Naz Mila dantelli iç çamaşırlı videosu ile kendine, 'Sen nasıl annesin, utan!' dedirtti.

Sosyal medyada Quarantine Pillow Challenge olarak başlatılan yastık ve kemerle yapılan akıma katılan ünlü isimler arasında yer alan ve paylaşımıyla tepki çeken Naz Mila yine ahlaksızlığın dibine vurdu. Bir parfümün reklamını yapan ve dantelli iç çamaşırı videosu ile tepki çeken Naz Mila kimdir?

GELİN ADAYI NAZ MİLA KİMDİR?

Naz Mila, aslen Azerbaycanlıdır. Adını ilk olarak Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla duyurdu ve ünlendi. Katıldığı programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımlar yapan 1992 doğumlu Naz Mila'nın, eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.

Sık sık yaptığı paylaşımlarla tepki çekerek adını gündemde tutmaya çalışan Naz Mila, kalça estetiğini sansürsüz paylaşmış ve Sosyal medyada Quarantine Pillow Challenge olarak başlatılan yastık ve kemerle yapılan akıma ayak uydurduğu fotoğrafla da tepki almıştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi nedeni ile evlerine kapanan vatandaşlar, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Şeyma Subaşı, Dila Tarkan, Eda Taşpınar, Enis Arıkan gibi isimlerin katıldığı akıma Naz Mila da katılmıştı. İşte ünlüler, influencer'lar ve sosyal medya kullanıcılarının son gözdesi Pillow Challenge fotoğrafları....

ŞEYMA SUBAŞI

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NAZ MİLA