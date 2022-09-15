Bergüzar Korel'in çocuklarıyla keyifli anlarını paylaştı!

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 1998 yılında 'Kırık Hayatlar' dizisinde rol alarak yaşayan Bergüzar Korel, Binbir Gece'de başrolü üstlendiği Halit Ergenç'le 2009 yılında görkemli bir düğünle evlendi. 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucaklarına alan ünlü çift, 2020'de Han adını verdikleri oğullarına kavuştu. 2021 yılında ise 'Leyla' adında bir kız çocuk dünyaya getiren Korel, hem hamilelik süreçlerinde hem de sonrasında çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son olarak minik oğlu Han ile ev hallerini yayınladı. Anne-oğlun keyifli halleri dikkat çekerken Han sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Bergüzar Korel'in anne-oğul paylaşımı...